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ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты - адвокат

Комментариев: 1
Клюев официально зарегистрировался кандидатом в депутаты.
Клюев зарегистровался в ЦИК
Клюев зарегистровался в ЦИК
EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты экс-главу Администрации президента при Януковиче Андрея Клюева. Об этом сообщил адвокат Юрий Сухов в Facebook.

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Экс-регионал зарегистрирован кандидатом в депутаты по мажоритарному округу №46, который территориально находится в Донецкой области. Клюев баллотируется от “Либеральной партии Украины”.

Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на сегодняшнем заседании большинством голосов за исполнение решения Верховного суда Украины.

Напомним, суд разрешил Клюеву участвовать в выборах. Андрей Клюев получил право принять участие в парламентских выборах. 

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Теги: Клюев, выборы, ЦИК, кандидат
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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    02.07.2019, 14:58
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
осталось зарегистрироваться проФФесору и день удался!...))))))))
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