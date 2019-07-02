ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты - адвокат

Клюев официально зарегистрировался кандидатом в депутаты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты экс-главу Администрации президента при Януковиче Андрея Клюева. Об этом сообщил адвокат Юрий Сухов в Facebook.

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Экс-регионал зарегистрирован кандидатом в депутаты по мажоритарному округу №46, который территориально находится в Донецкой области. Клюев баллотируется от “Либеральной партии Украины”.

Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на сегодняшнем заседании большинством голосов за исполнение решения Верховного суда Украины.

Напомним, суд разрешил Клюеву участвовать в выборах. Андрей Клюев получил право принять участие в парламентских выборах.