ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты - адвокат
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты экс-главу Администрации президента при Януковиче Андрея Клюева. Об этом сообщил адвокат Юрий Сухов в Facebook.
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Экс-регионал зарегистрирован кандидатом в депутаты по мажоритарному округу №46, который территориально находится в Донецкой области. Клюев баллотируется от “Либеральной партии Украины”.
Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на сегодняшнем заседании большинством голосов за исполнение решения Верховного суда Украины.
Напомним, суд разрешил Клюеву участвовать в выборах. Андрей Клюев получил право принять участие в парламентских выборах.
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