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Почти мадам Тюссо: В "ДНР" открыли "музей" с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко

Комментариев: 8
Нарушения в пропорциях тел изображенных персонажей некоторые пользователи соцсети характеризуют как "имбецильность".
Соцсети активно обсуждают "творения"
Соцсети активно обсуждают "творения"

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В оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.

Об этом пишут пользователи соцсетей, передает Цензор.НЕТ.

Пользователи соцсетей дискутируют о качестве  художественного исполнения фигур.

Как сообщалось 22 февраля, “музей Новороссии“ в Петербурге закрыли после погрома.

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Теги: "ДНР", Захарченко, Гиви, Моторола
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Комментариев (8)
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Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 15:33
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Моторолла на Ленина очень похож! А Захарченко - какой-то нереальный качок. Театр абсурда! Пиздeц!..
Брюква_и_Клюква    02.07.2019, 15:03
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Судя по цвету рук, муляжи покойников лепили не из воска, а из говна!
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 15:34
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Это рептилоиды!!!
Huper!    02.07.2019, 14:46
Оценка:  -1
Huper!
На последней фото Фредди Меркюри?
ВосставшийИзБана    02.07.2019, 14:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это карикатура или пародия? Это скорее не мадам Тюссо, а Шарли Абдо.
Woodbrother    02.07.2019, 14:43
Оценка:  -4
Woodbrother
Для пристрелки оружия тушки как раз подойдут.
dinops    02.07.2019, 14:38
Оценка:  +2
dinops
Эти тоже развлекаются как могут))
ВосставшийИзБана    02.07.2019, 15:23
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
- Почему собака лижет яйца?
- ???
- Потому что может.
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