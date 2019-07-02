Почти мадам Тюссо: В "ДНР" открыли "музей" с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко
Нарушения в пропорциях тел изображенных персонажей некоторые пользователи соцсети характеризуют как "имбецильность".
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В оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.
Об этом пишут пользователи соцсетей, передает Цензор.НЕТ.
Пользователи соцсетей дискутируют о качестве художественного исполнения фигур.
Как сообщалось 22 февраля, “музей Новороссии“ в Петербурге закрыли после погрома.
- ???
- Потому что может.