Почти мадам Тюссо: В "ДНР" открыли "музей" с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко

Нарушения в пропорциях тел изображенных персонажей некоторые пользователи соцсети характеризуют как "имбецильность".

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В оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.

Об этом пишут пользователи соцсетей, передает Цензор.НЕТ.

Пользователи соцсетей дискутируют о качестве художественного исполнения фигур.

Как сообщалось 22 февраля, “музей Новороссии“ в Петербурге закрыли после погрома.