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ЦИК пустила Шария на выборы

Комментариев: 1
Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты диджея Евгения Евтухова.
Шарий идет на выборы в Раду
Шарий идет на выборы в Раду
УНИАН

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ЦИК приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на блогера Анатолия Шария, который был №1 в избирательном списке политсилы “Партия Шария“. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы “Партия Шария“.

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Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова.

Последний был под №5 в избирательном списке политсилы “Партия Шария“ в общегосударственном многомандатном округе.

Ранее, 24 июня, ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты Украины.

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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 15:36
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну тут уж реально: Каков поп - таков и приход!

Пришло время клоунов! Злых клоунов...
WTF2wtf    02.07.2019, 15:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
а он разве проживает в Украине последние 5 лет?
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