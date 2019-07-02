ЦИК пустила Шария на выборы

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты диджея Евгения Евтухова.

Шарий идет на выборы в Раду УНИАН

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ЦИК приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на блогера Анатолия Шария, который был №1 в избирательном списке политсилы “Партия Шария“. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы “Партия Шария“.

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Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова.

Последний был под №5 в избирательном списке политсилы “Партия Шария“ в общегосударственном многомандатном округе.

Ранее, 24 июня, ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты Украины.