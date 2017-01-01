Ребенок в чемодане: 2-летнего Сашу похоронили, его мать до сих пор ищут
Двухлетнего ребенка, тело которого нашли в чемодане на окраине Черновцов, похоронили в Хмельницкой области. Об этом передает Свидок.
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Тело маленького Саши нашли 27 июня на окраине Черновцов. Позже удалось идентифицировать личность убитого мальчика. Полиция установила, что он проживал в Хмельницкой области. Его в Черновцы привезла родная мать - Анна Пилявская. Местонахождение 21-летней горе-матери пока неизвестно.
Ранее эксперты сообщили, что причиной смерти мальчика стал приступ астмы. Маленький Саша болел бронхиальной астмой. Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.
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Ребенка похоронили в родном селе его бабушки. Родные говорят, что мальчик был здоровый и жизнерадостный. Мать на похороны сына не пришла, отец находится в местах лишения свободы.
Напомним, в Черновцах нашли чемодан с телом трехлетнего малыша. Чемодан нашли на окраине города.
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