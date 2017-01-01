Климкин рассказал, что было написано в ответе Украины на ноту РФ

Климкин подчеркнул, что МИД Украины важно показать международно-правовую позицию в ноте России перед саммитом “Большой двадцатки“ (G-20).

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что в ответе МИД на ноту Российской Федерации была информация о том, что Украина готова к переговорам.

Об этом он заявил в блиц-интервью для Украинских новостей.

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Климкин отметил, что в ответной ноте четко МИД Украины указало, что они готовы к переговорам с РФ.

Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия, - указал министр.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что МИД Украины важно показать международно-правовую позицию в ноте России перед саммитом “Большой двадцатки“ (G-20).

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Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Павел Климкин ушел в “политический отпуск“. Климкин отметил, что сейчас очень важно не попасть в российскую ловушку. По его словам, РФ пыталась опозорить наших моряков, притворяться, что они совершили какие-то преступления и судить их по русским законам. Он подчеркнул, что несмотря на то, какие решения и когда примет Верховная Рада, глава МИД таки решил уйти в отпуск, ведь он считает, что “это будет честно и правильно“.

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