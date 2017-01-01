Под Днепром СБУ блокировала незаконный сбыт оружия и боеприпасов

При обысках изъяли пластид и тротил.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области блокировали противоправное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой, в частности, входил ранее судимый житель региона, обустроила в собственных квартирах и гаражных помещениях места для хранения и производства средств поражения.

“Готовую продукцию злоумышленники реализовывали представителям криминальных кругов“, - уточнили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли по месту жительства и в гаражах фигурантов производства пластид, тротил и порох общим весом полкилограмма, две гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре выстрела осколочные гранатометные, карабин “Сайга“, два пистолета Макарова и “BLOW“, четыре револьвера, шесть запалов к ручным гранатам.

Кроме этого, было выявлено 280 патронов различного калибра, два устройства для бесшумной стрельбы, магазины к автомату Калашникова, автоматическому пистолету АПС, пистолету-пулемету Скорпион, пистолетов ТТ и Макарова, части к оружию и боеприпасов.

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Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 УК Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось 26 июня, на Киевщине ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия.