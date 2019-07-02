Семенченко назвал депутатов во главе с Парубием “лицемерами”

Нардеп достойно ответил Парубию за критику в адрес Зеленского.

Спикер ВР Андрей Парубий раскритиковал в Раде якобы пророссийское решение Зеленского касательно отвода войск на Донбассе, которое сам же поддержал при Порошенко. Об этом нардеп написал в Facebook.

Читай также: “Это первый шаг”: Зеленский прокомментировал разведение войск на Донбассе

Нардеп Семен Семенченко отметил поразительную изменчивость парламентариев. Он описал поведение Парубия и некоторых депутатов. Он ответил на критику Парубия касательно решения Зеленского об отводе войск.

Смотрю выступление Парубия и ох*еваю. Он вчера обращается к Зеленского: “А Вы освобождали эти города, чтобы отдавать приказ на то, чтобы их оставляли украинские войска?“ “Есть ощущение, что есть какой-то общий план. И этот общий план он может быть реализацией не украинского сценария, он может быть реализацией того сценария, которым годами воюет против Украины Путин“. И эта пламенная речь Парубия сейчас разгоняется по интернету. Господин Парубий! План действительно есть. Он называется Минские соглашения. И к нему есть рамочные соглашения от 2016 года. И те и другие подписанные представителями Порошенко в списке которого вы баллотируетесь сейчас на досрочных выборах. Все это время Парубия приказы Порошенко устраивали. Когда в 2016 году выводили войска из Золотого и Петровского, когда готовились выводить из Станицы Луганской, господин спикер молчал, - написал Семенченко.

Семенченко резко высказался в адрес спикера Верховной Рады и всех его соратников, которые только сейчас начали активно критиковать действия Зеленского.

Достали лицемеры и люди без памяти. Достали люди кричащие “измена” на то чем еще вчера аплодировали стоя. Это одна из причин по которой я сейчас не иду в парламент. Трудно сдержать рвотный рефлекс, - написал Семенченко.

Читай также: Кучма встретился с координатором ООН и обсудил прекращение огня на Донбассе

Напомним, сепаратисты отвели войска возле Станицы Луганской. Соответствующее заявление сделал Леонид Кучма.