В Луганске прогремел взрыв у мэрии
На техническом этаже многоэтажки, на котором шел ремонт, взорвался, предположительно, газовый балон.
В оккупированном Луганске вечером 1 июля прогремел взрыв у здания мэрии.
Об этом пишут сепаратистские ресурсы.
Сообщается, что в доме по улице Коцюбинского загорелась крыша 10 подъезда, после этого прогремел взрыв.
Читай также: 19 июня в Донецке прогремел мощный взрыв
Отмечается, что после взрыва куски металла отбросило до памятника Ворошилову, который стоит напротив второго подъезда.
Местные жители рассказали, что в доме шел ремонт крыши.
Позже выяснилось, что возгорание произошло на техническом этаже жилого дома № 27.
Возгорание было ликвидировано за сорок минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.
Как сообщалось, появились подробности взрыва на детской площадке под Днепром.
Эта же новость на Корреспондент