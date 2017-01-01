В Луганске прогремел взрыв у мэрии

На техническом этаже многоэтажки, на котором шел ремонт, взорвался, предположительно, газовый балон.

В оккупированном Луганске вечером 1 июля прогремел взрыв у здания мэрии.

Об этом пишут сепаратистские ресурсы.

Сообщается, что в доме по улице Коцюбинского загорелась крыша 10 подъезда, после этого прогремел взрыв.

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Отмечается, что после взрыва куски металла отбросило до памятника Ворошилову, который стоит напротив второго подъезда.

Местные жители рассказали, что в доме шел ремонт крыши.

Позже выяснилось, что возгорание произошло на техническом этаже жилого дома № 27.

Возгорание было ликвидировано за сорок минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.

Как сообщалось, появились подробности взрыва на детской площадке под Днепром.