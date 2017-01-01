Почти 6000 кандидатов: в МВД рассказали о сложностях выборов в ВР

Сравнительно с президентской кампанией, парламентская нагружает личный состав МВД куда больше.

Яровой рассказал о принципах работы МВД перед выборами Рады УНИАН

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Данная парламентская предвыборная кампания отличается от президентской своей политической напряженностью и загруженностью на личный состав МВД. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает МВД в Facebook.

“Если к выборам президента Украины было 44 кандидата, то на внеочередные выборы в Верховную Раду зарегистрировано 5837 кандидатов в народные депутаты Украины“, - пояснил он.

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“Мы учитываем эти вызовы и проводим мощную работу по реагированию на все нарушения законодательства и безопасному проведению демократических внеочередных парламентских выборов“, - сказал Яровой.

“Соблюдение закона, превенция и расследование нарушений избирательного процесса - принципиальная позиция МВД“, - подчеркнул он.

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“Принципиально важно, чтобы каждое уголовное производство получило реальный судебный приговор“, - добавил Яровой.

Напомним, ранее Владимиру Зеленскому посоветовали сменить слоган партии “Слуга народа“.