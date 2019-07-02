Под Харьковом полиция расследует подкуп избирателей мороженым и напитками

Также граждане сообщали о нарушениях правил размещения агитматериалов.

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В Харькове полиция проводит проверки по фактам нарушений избирательного законодательства Украины

По данным полиции, заявления о нарушении в течение суток зарегистрированы в Первомайском, Слободском, Балаклейском, Барвенковском и Близнюковском отделах.

Так 1 июля следователь Первомайского отдела открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по факту бесплатной раздачи населению напитков и мороженого от представителей кандидата в депутаты Верховной Рады.

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Также в Слободского отдела обратилась харьковчанка и сообщила, что на проспекте Гагарина представители одной из организаций поступили конфликт с волонтерами от партии кандидата в депутаты Верховной Рады.

В других обращениях граждане сообщали о нарушениях правил размещения агитационных материалов. Проводятся соответствующие проверки.

В полиции отметили, что с начала предвыборной кампании зарегистрировано 120 сообщений о нарушениях Закона “О выборах народных депутатов Украины“, открыто шесть уголовных производств, составлено два административных протокола.

Как сообщалось, мэра Василькова отстранили за подкуп избирателей в 1000 гривен.