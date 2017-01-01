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В Полтавской области рухнула стена дома: Погибли два человека

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Стена рухнула из-за демонтажа пристройки.
Спаси людей не удалось
Спаси людей не удалось
ГСЧС Украины

В селе Засулье Лубенского района Полтавской произошло разрушение стены, в результате которого двое граждан оказались под завалом.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС в Полтавский области.

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Сообщение в Службу спасения поступило в 10:13. Как стало известно, разрушение стены произошло из-за проведения демонтажа пристройки к жилому дому.

Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина 1991 г.р. и женщина 1965 г.р. погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала.

Как сообщалось 3 июня,  в Киеве рухнула часть здания колледжа.

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Теги: обрушение, Полтавская область
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