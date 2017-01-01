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Вакарчук подсчитал, что Тимошенко пропустила 75% голосований в Раде

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Политик пригрозил, что в новой Раде с новыми правилами лидер "Батькивщины" может лишиться мандата.
Вакарчук обвинил Тимошенко в прогулах заседаний ВР
Вакарчук обвинил Тимошенко в прогулах заседаний ВР
УНИАН

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Лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук заявил, что Юлия Тимошенко пропустила или проигнорировала более 75% голосований в ВР этого созыва. Об этом он заявил в эфире ICTV, передает пресс-служба партии. 

“Я спросил у Юлии Владимировны, готова их фракция поддержать иницативу “Голоса“ о лишении мандата за прогулы. Она согласилась и отметила, что является очень дисциплинированной депутатом. Мы проверили...“, - пояснил Вакарчук.

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“Надеюсь, если они пройдут в новый парламент и поддержат наше предложение, то решат вопрос собственной дисциплины. Иначе Юлия Владимировна пробудет там не более одной сессии, а затем вынуждена будет сложить мандат“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее ЦИК объявила о начале печати бюллетеленей на выборы в Верховную Раду 21 июля.

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Теги: Рада, выборы, Вакарчук, Голос, Батькивщина, Тимошенко, прогулы
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