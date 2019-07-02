Российская агрессия и реформы в Украине: что Зеленский обсуждал с Фриланд в Канаде
Сегодня, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский в Торонто встретился с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.
Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
Читай также: Мытье улиц и забота о больных: у Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний
Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку, в частности в рамках ООН и “Большой восьмерки“.
Президент Украины и глава МИД Канады подчеркнули важность консолидации международной коалиции в противодействии российской агрессии.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Фриланд в организации международной конференции относительно реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.
Читай также: Трампа обвинили в непотизме из-за участия Иванки в саммите G20
Гарант подтвердил, что курс Украины ориентируется на ЕС и НАТО и этот курс останется неизменным. Зеленский надеется, что Украина и в дальнейшем продолжит сотрудничество с Канадой.
Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом. Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.