Российская агрессия и реформы в Украине: что Зеленский обсуждал с Фриланд в Канаде

Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку, в частности в рамках ООН и “Большой восьмерки“.

Сегодня, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский в Торонто встретился с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку, в частности в рамках ООН и “Большой восьмерки“.

Президент Украины и глава МИД Канады подчеркнули важность консолидации международной коалиции в противодействии российской агрессии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Фриланд в организации международной конференции относительно реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

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Гарант подтвердил, что курс Украины ориентируется на ЕС и НАТО и этот курс останется неизменным. Зеленский надеется, что Украина и в дальнейшем продолжит сотрудничество с Канадой.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом. Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

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