Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российская агрессия и реформы в Украине: что Зеленский обсуждал с Фриланд в Канаде

Комментариев: 2
Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку, в частности в рамках ООН и “Большой восьмерки“.
Зеленский встретился с Фриланд
Зеленский встретился с Фриланд
president.gov.ua

Сегодня, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский в Торонто встретился с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Читай также: Мытье улиц и забота о больных: у Зеленского решили, как будут наказывать прогульщиков заседаний

Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку, в частности в рамках ООН и “Большой восьмерки“.

Президент Украины и глава МИД Канады подчеркнули важность консолидации международной коалиции в противодействии российской агрессии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Фриланд в организации международной конференции относительно реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Читай также: Трампа обвинили в непотизме из-за участия Иванки в саммите G20

Гарант подтвердил, что курс Украины ориентируется на ЕС и НАТО и этот курс останется неизменным. Зеленский надеется, что Украина и в дальнейшем продолжит сотрудничество с Канадой.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом. Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Фриланд, Канада, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
iseamaster    02.07.2019, 17:02
Оценка:  -3
iseamaster
Гарант обицяв референдум по НАТО. И по ЕС нужен референдум тоже. Шо ж они все такие брехуны...перед выборами одно, а после уже совсем другое...
WTF2wtf    02.07.2019, 17:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Виртуальная шавка оккупантов сильно переживает на россии???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь