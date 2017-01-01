Зеленский взял под личный контроль дело о подрыве детей на гранате
Президент Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование дела о взрыве гранаты на детской площадке в Дгнепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
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Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке, - отметил Батура.
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По словам и. о. директора Днепропетровской детской областной больницы Александра Хитрика, двое ребят находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. У них - минно-взрывные травмы, проникающие ранения, пострадавших прооперировали. Еще четверо детей в состоянии различной тяжести: у них переломы и осколки, двоих из них также прооперировали.
Напомним, на Днепропетровщине на детской площадке прогремел взрыв, есть раненые.