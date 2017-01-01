Зеленский взял под личный контроль дело о подрыве детей на гранате

Президент Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование дела о взрыве гранаты на детской площадке в Дгнепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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И.о. главы Днепропетровской ОГА Дмитрий Батура указал, что пострадавшим сейчас предоставляют всю необходимую помощь.

Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке, - отметил Батура.

По словам и.о. главы местной ОГА, Зеленский подчеркнул на необходимости наказания для всех виновных, а также выяснении обстоятельств трагедии.