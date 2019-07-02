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Приказ на подписи: Климкин уходит в отпуск до сентября

Комментариев: 1
Глава МИД оставляет ведомство под руководством замминистра Елены Зеркаль.
Климкин все-таки ушел в длительный отпуск
Климкин все-таки ушел в длительный отпуск
EPA/UPG

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Глава МИД Павел Климкин уйдет в отпуск с 3 июля до сентября, а его обязанности временно будет исполнять замминистра по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает “Укринформ“.

“Соответствующий приказ в настоящее время на подписи у руководства. Через несколько дней, сразу после возвращения из заграничной командировки, Зеркаль возьмет на себя руководство внешнеполитическим ведомством“, - отметила Зеленко.

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В ответ на уточняющий вопрос, на какой срок Климкин написал заявление об отпуске, пресс-секретарь МИД сообщила, что “на максимальный до сентября“.

Президент Владимир Зеленский ранее обратился в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко, главы МИД Павла Климкина и назначения главой МИД Вадима Пристайко.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что решил уйти в “политический отпуск“ для формирования “настоящей команды“.

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Теги: Климкин, отпуск, Зеркаль, Зеленко, Зеленский, МИД
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Комментариев (1)
T-REX2    02.07.2019, 17:04
Оценка:  -1
T-REX2
А кто ему отпуск подписывает?Уволить по статье.
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