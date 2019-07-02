Лидеры местного самоуправления поддержали Оппозиционную платформу – За жизнь

Мэры украинских городов подписали Меморандум о сотрудничестве с Основателями ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем.

«Документ предусматривает обеспечение экономических прав громад, помощь им в вопросах финансового обеспечения, а также решение всех тех проблем, с которыми сталкивается местное самоуправление», – подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и представителей власти на местах общая цель – построить мирное, демократическое, правое государство с эффективными, финансово независимыми органами местного самоуправления.

Юрий Бойко отметил, что партия готова принять в парламенте все законы, которые позволят провести реальную децентрализацию, оставят деньги на местах..

«Сейчас на громады передают финансовые обязательства, которые они попросту не могут выполнить – их должен выполнять госбюджет. Разница в тарифах, субвенции на образование, медицину, дороги – всё навесили на громады, и они оказались в заложниках непродуманной политики правительства», – сказал народный депутат.

Оппозиционный политик особо остановился на ситуации в Донбассе.

«Инфраструктура разрушена, газ отключен, проблемы с водой, люди без работы, сейчас еще пытаются отключить шахты от электроэнергии. Если не остановить войну, то эти проблемы не решить, они будут только усугубляться. Мир даст развитие, инвестиции, а главное — люди вернуться к нормальной жизни, где есть работа, зарплаты, вовремя платят пенсии, нет этого ежедневного страха за свою жизнь, жизнь своих близких, детей», - подчеркнул Юрий Бойко.

В свою очередь, представители местного самоуправления отметили, что перекладывание финансовых обязательств из центра на места, недофинансирование образовательных и медицинских субвенций привели к тому, что больницы и школы не ремонтируются, о современном оборудовании можно только мечтать, своевременные выплаты зарплат бюджетникам каждый месяц оказываются под вопросом. А о ремонте дорог и обновлении коммунального хозяйства сейчас речь вообще не идет.

