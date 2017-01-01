Супрун рассказала, где можно заразиться столбняком и как уберечь себя

Опасная бактерия может попасть через порез или раны.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как можно предотвратить столбняк и где им можно заразиться.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Супрун отметила, что столбняком можно заразиться, если споры бактерий, которые провоцируют болезнь, попадут в рану или порез, а также через укусы животных. Она указывает, что часто эти бактерии живут в почве и кишечном тракте животных.

Симптомы заражения могут появится с 2 по 21 день.

Это могут быть спазмы мышц лица, в частности - сжатие челюстей, выпученные глаза, мышечные спазмы (часто в желудке), судороги мышц спины, болезненное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, затруднения дыхания, головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение давления и учащенное сердцебиение, - рассказывает Супрун.

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Если человек не обращается за медицинской помощью, то вероятность смерти почти стопроцентная, поэтому при первых симптомах необходимо срочно идти к врачу. Однако, даже при обращении к медикам, риск смерти остается - от 10 до 70%.

Супрун отметила, что все зависит от возраста человека, лечения и состояния здоровья.

И.о. министра здравоохранения напомнила что от столбняка нужно прививать детей в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет, а далее можно делать прививки каждые 10 лет.

Именно на такой период времени формируется иммунитет к болезни. Более того, Супрун указывает, что прививку можно сделать бесплатно.

Ранее Супрун открыла секрет борьбы с целлюлитом.

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