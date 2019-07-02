В Канаде заявили, что РФ нельзя было возвращать в ПАСЕ

Уж точно, этого не должно было произойти в одностороннем порядке.

Фриланд высказалась о возвращении РФ в ПАСЕ и реформах в Украине EPA/UPG

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Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ после грубого нарушения ею международного права при аннексии Крыма. Такое мнение выразила глава МИД Канады Христя Фриланд, передает “Укринформ“.

Она заявила об этом во вступительном слове к открытию Конференции по поддержке украинских реформ в Торонто.

“Мы согласны с Украиной и остальными нашими партнерами здесь, что права России в ПАСЕ не должны были быть восстановлены в одностороннем порядке, как это произошло на прошлой неделе“, - заявила Фриланд. Зал встретил заявление аплодисментами.

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Министр добавила, что с начала аннексии Крыма власть РФ нарушала права человека на полуострове, устраивала незаконные аресты, прибегала к пыткам, похищала и задерживала людей, нападала на крымских татар и их культурные ценности.

“Несмотря на российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины, украинский народ продемонстрировал неоспоримую преданность своей независимости, суверенитету и демократии, реформам“, - заявила она.

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Фриланд напомнила, что украинцы еще с Майдана борются за демократическую и свободную Украину. Она добавила, что повестка дня реформ - смелая и амбициозная.

По ее словам, с момента Революции Достоинства было проведено больше реформ, чем за предыдущие 23 года независимости Украины, однако остается еще много работы.

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“В настоящее время цинизма и широкого распространения дезинформации некоторые говорят, что либеральная идея, мол, умерла“, - отметила Фриланд.

“Нас действительно поразило увидеть, как миллионы украинцев воспользовались своим избирательным правом на президентских выборах, я надеюсь увидеть то же на парламентских выборах“, - отметила она.

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Украина сегодня находится на передовой борьбы за либеральную демократию и мировой порядок, основанный на уважении к правилам и международному праву, подчеркнула министр. В канадском Торонто 2 июля открылась международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Напомним, ранее представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер рассказал, почему ждет Владимира Зеленского в Канаде с нетерпением.