Политикой интересуется только половина украинцев, - соцопрос
В мае 2019 года примерно половина взрослого населения Украины испытывала интерес к политике в целом (52% респондентов). Такие данные обнародовали специалисты Research & Branding Group.
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Между тем, 43% опрошенных украинцев вообще не испытывают интереса к политике и политическим процессам в стране. 5% респондентов не смогли четко определить свою позицию по данному вопросу.
Только 37% украинцев возрастом до 30 лет интересуются политикой. Чаще за политическими процессами следят люди предпенсионного и пенсионного возраста (60%).
Согласно результатам опроса, каждый пятый украинец (22%) считает, что лично ему легко понять происходящее в украинской политике. Большинство респондентов же либо утверждают, что по некоторым вопросам им легко составить собственное мнение о происходящем, а по другим - сложно (42%), либо склонны признавать сложность понимания политических событий (36%).
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В ходе предвыборной кампании 47% украинцев теряли понимание происходящего в политике.
Социологи проводили исследование в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face).
Напомним, меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне. Чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования.
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Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь —
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