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Политикой интересуется только половина украинцев, - соцопрос

Комментариев: 7
Опубликованы данные масштабного социологического прогноза.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com/

В мае 2019 года примерно половина взрослого населения Украины испытывала интерес к политике в целом (52% респондентов). Такие данные обнародовали специалисты  Research & Branding Group.

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Между тем, 43% опрошенных украинцев вообще не испытывают интереса к политике и политическим процессам в стране. 5% респондентов не смогли четко определить свою позицию по данному вопросу.

Результаты опроса
Результаты опроса
Research & Branding Group.

Только 37% украинцев возрастом до 30 лет интересуются политикой. Чаще за политическими процессами следят люди предпенсионного и пенсионного возраста (60%).

Согласно результатам опроса, каждый пятый украинец (22%) считает, что лично ему легко понять происходящее в украинской политике. Большинство респондентов же либо утверждают, что по некоторым вопросам им легко составить собственное мнение о происходящем, а по другим - сложно (42%), либо склонны признавать сложность понимания политических событий (36%).

Результаты опроса
Результаты опроса
Research & Branding Group.

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В ходе предвыборной кампании 47% украинцев теряли понимание происходящего в политике.

Результаты опроса
Результаты опроса
Research & Branding Group.

Социологи проводили исследование в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). 

Напомним, меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне. Чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования.

 

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Теги: соцопрос, политика, Украина, интерес
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Комментариев (7)
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MNI1957    02.07.2019, 18:52
Оценка:  0
MNI1957
выпустите зрадовскую власть на улицу без охраны и вы увидите кем хотят быть Украинцы
VikaGraum    02.07.2019, 18:21
Оценка:  0
VikaGraum
Понятное дело, что политикой в большей степени пенсионеры интересуются. Молодежь до 30 лет занята работой, учебой, личной жизнью, развлечениями. Люди среднего возраста детей растят и работают. А вот у пенсионеров уже есть время на политику, активность жизненная уже не та.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 18:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Элементарное нежелание ни в чем разбираться, "я и так самый умный" - вот первая причина, а вторая - "мне пофиг"!
ВосставшийИзБана    02.07.2019, 18:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь —
И делай с ним, что хошь!
Джо-кер    02.07.2019, 17:38
Оценка:  +2
Джо-кер
Народ политически неграмотен. Выбирают хрен знает что, то зэка бывшего, то трубадура.
nfhvyt    02.07.2019, 17:46
Оценка:  +1
nfhvyt
Барыгу пропустил.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 17:48
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Зато ОН красиво улыбается хоть и "ничего не должен"!
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