Политикой интересуется только половина украинцев, - соцопрос

Опубликованы данные масштабного социологического прогноза.

В мае 2019 года примерно половина взрослого населения Украины испытывала интерес к политике в целом (52% респондентов). Такие данные обнародовали специалисты Research & Branding Group.

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Между тем, 43% опрошенных украинцев вообще не испытывают интереса к политике и политическим процессам в стране. 5% респондентов не смогли четко определить свою позицию по данному вопросу.

Результаты опроса Research & Branding Group.

Только 37% украинцев возрастом до 30 лет интересуются политикой. Чаще за политическими процессами следят люди предпенсионного и пенсионного возраста (60%).

Согласно результатам опроса, каждый пятый украинец (22%) считает, что лично ему легко понять происходящее в украинской политике. Большинство респондентов же либо утверждают, что по некоторым вопросам им легко составить собственное мнение о происходящем, а по другим - сложно (42%), либо склонны признавать сложность понимания политических событий (36%).

Результаты опроса Research & Branding Group.

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В ходе предвыборной кампании 47% украинцев теряли понимание происходящего в политике.

Результаты опроса Research & Branding Group.

Социологи проводили исследование в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне. Чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования.