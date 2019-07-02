В Крыму арестовали крымского татарина за пост в соцсети 2013 года

Парня арестовали возле дома его родителей.

Вчера в дом Сейяра Эмирова пришли правоохранители. Между тем, он отказался проехать с ними, поскольку постановления на задержание у них не было. Сегодня его арестовали возле дома родителей, сообщает Facebook-сообщество “Крымская солидарность”.

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По данным активистов, Эмирова арестовали за пост в социальной сети, который был опубликован в 2013 году. Эмирова обвиняют в осуществлении правонарушении предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

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По предварительной информации, крымского татарина доставили в так называемый Судакский городской суд. Его собираются судить за пост в социальной сети Вконтаке, датированный 2013 годом.

На данный момент родные пытаются узнать детальную информацию о задержании Сейяра Эмирова.

Напомним, МИД Украины выразило протест на приговоры крымским татарам. Незаконное преследование крымских татар по “делу Хизб ут-Тахрир“ должно повлечь за собой дополнительные санкции, считают в министерстве.