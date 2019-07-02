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В Крыму арестовали крымского татарина за пост в соцсети 2013 года

Комментариев: 6
Парня арестовали возле дома его родителей.
Парня арестовали со второй попытки
Парня арестовали со второй попытки
facebook.com/crimeansolidarity

Вчера в дом Сейяра Эмирова пришли правоохранители. Между тем, он отказался проехать с ними, поскольку постановления на задержание у них не было. Сегодня его арестовали возле дома родителей, сообщает Facebook-сообщество “Крымская солидарность”.

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По данным активистов, Эмирова арестовали за пост в социальной сети, который был опубликован в 2013 году. Эмирова обвиняют в осуществлении правонарушении предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

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По предварительной информации, крымского татарина доставили в так называемый Судакский городской суд. Его собираются судить за пост в социальной сети Вконтаке, датированный 2013 годом.

На данный момент родные пытаются узнать детальную информацию о задержании Сейяра Эмирова.

Напомним, МИД Украины выразило протест на приговоры крымским татарам. Незаконное преследование крымских татар по “делу Хизб ут-Тахрир“ должно повлечь за собой дополнительные санкции, считают в министерстве. 

 

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Теги: Крым, аресты, татарин, пост в сети
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Комментариев (6)
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Ira0956    02.07.2019, 18:49
Оценка:  0
Ira0956
ВСУ сбили дрон миссии ОБСЕ в районе Золотого
2 июля 2019

ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Колишній-східняк    02.07.2019, 18:48
Оценка:  -2
Колишній-східняк
А у нас тут кaцaпы пишут, что им в голову взбредёт.
farfalle    02.07.2019, 18:26
Оценка:  +3
farfalle
Источник - По данным активистов
Обоссаца)))
Azimut_    02.07.2019, 18:15
Оценка:  +2
Azimut_
Одним террористом меньше и Крым чище.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 18:19
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
Иди клюй дерьмо, дятел!
Ira0956    02.07.2019, 18:33
Оценка:  +2
Ira0956
ВАТА_FUCK так ты ж все уже склевал, ничего не осталось
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