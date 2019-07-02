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"Победы в виде украинского флага над Кремлем не будет": в МИД рассказали, когда ждать встречу в нормандском формате

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По словам дипломата, цель РФ состоит в том, чтобы “вернуть Украину в зону своего влияния“, а наша цель - “в ту зону не вернуться“.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, что встреча в нормандском формате состоится, если Россия будет готова идти на уступки. Об этом сообщает УНН.

Встреча в нормандсткому формате - это как приход коммунизма, - отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что встреча в нормандском формате состоится только тогда, когда президент России Владимир Путин будет готов идти на уступки, так же, как и Украина, и когда “уступки будут отработаны“.

Кулеба предполагает, что партнеры по нормандскому формату не готовы к встрече, которая может привести к ощутимому результату. По его словам, Меркель и Макрон не могут провести “бесплодную“ нормандскую встречу, так как это станет провалом для репутации.

Сейчас мы видим очень осторожные шаги в секторе безопасности, такие как разведение сил в Станице Луганской. То есть может к чему-то оно и приведет. Украина должна понимать одно: победы в виде украинского флага над Кремлем не будет. И я считаю, что отсутствие российского флага на Майдане Независимости - это уже будет победа, - подчеркивает Кулеба.

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Он также указал, что Украина должна быть готова к компромиссам, если Россия пойдет на весомые уступки.

А сейчас, по словам дипломата, главное для украинских партнеров, чтобы на Донбассе не стреляли.

У русских, очевидно, есть два важных рычага влияния на Украину - это боевые действия на Донбассе и заложники, наши политзаключенные, - говорит Кулеба.

Он считает, что цель РФ состоит в том, чтобы “вернуть Украину в зону своего влияния“, а наша цель - “в ту зону не вернуться“.

Кулеба добавил, что со стороны России сейчас нужны сдвиги в вопросах политзаключенных, деэскалации и полный выход русских с Донбасса.

Они от нас ожидают признания Донецка и Луганска как прямых переговорных сторон. Это является очевидно неприемлемым, - указал дипломат.

Напомним, в Канаде заявили, что РФ нельзя было возвращать в ПАСЕ.

 

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Теги: МИД, Россия, нормандский формат, встреча, Украина
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