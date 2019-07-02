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На Харьковщине разбился учебный самолет

Комментариев: 1
Учебно-тренировочный самолет L-39 рухнул в поле около поселка Староверовка, пилот катапультировался.
На Харьковщине разбился учебный самолет
из открытых источников

В Харьковской области разбился учебно-тренировочный самолет L-39. Об этом сообщает Украинский милитарный портал во вторник, 2 июля.

Как сообщается, самолет рухнул в поле около поселка Староверовка во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться.

По предварительным данным, у самолета L-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

Напомним, 16 октября прошлого года неподалеку Бердычива потерпел крушение истребитель Су-27УБ. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. В результате катастрофы погибли украинский полковник Иван Петренко и американский подполковник Сет Неринг.

 

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Харьковская область, пилот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    02.07.2019, 18:57
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ну хоть пилот катапультировался ...
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