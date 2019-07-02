УПЦ КП попросила суд отменить ее ликвидацию

Так называемая УПЦ КП просит суд признать противоправным приказ Минкульта о ее ликвидации, который был принят 30 января.

Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую самовольно восстановил Филарет, обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене решения Министерства культуры об отмене регистрации устава УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 2 июля.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата", - сказано в сообщении пресс-службы.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Минкультуры от 30 января текущего года о признании утратившим силу приказа о регистрации устава УПЦ (КП) в новой редакции и о новой редакции устава об управлении УПЦ (КП).

В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов министерства об уставах УПЦ (КП).

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, что ранее Филарет создал синод КП из отлученных епископов. Ранее в ПЦУ действия Филарета назвали следствием "необратимых возрастных изменений".

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