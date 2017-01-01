На аукцион выставили картину "Скотыняки", на которой изображен Ляшко в стиле БДСМ

Стартовая цена за картину - 500 долларов.

Заместитель главного редактора “Страны“ Светлана Крюкова выставила на аукцион картину под названием “Скотыняки“, на которой в стиле БДСМ изображен лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко и депутат Олег Мосийчук.

Соответствующий лот Крюкова выставила на своей странице в Facebook.

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Стартовая цена за картину - 500 долларов. Ставки Светлана предлагает делать в комментариях или писать ей в личные сообщения.

“У этой появилась пикантная деталь. Гурманы оценят“, - отметила Крюкова.

На полотне изображены: Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой и Алена Кошелева.

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Недавно Светлана Крюкова решила выставить на аукцион картину с изображением Петра Порошенко после того, как узнала, что рейтинги партии упали. Полотно, по словам девушки, называется “Петр уже пятый“. На картине бывший президент изображен обнаженным, его окружают ангелы. А в руке у Порошенко находится конфета “Птичье молоко“. Картину журналистка решила выставить в сегодня, 19 июня, когда рейтинги партии “Европейская солидарность“ сильно упали.

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