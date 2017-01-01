Зеленский пригласил Лукашенко приехать в Житомир
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президенту Беларуси Александра Лукашенко на II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью пройдет в Житомире.
Об этом сообщает издание БЕЛТА.
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим указал, что подготовка идет планово. Лидеры Беларуси уже в курсе предстоящего события и “были сделаны соответствующие шаги по формализации“.
Известно, что Зеленский уже направил официальное приглашение Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси в Житомире.
Посол отметил, что скорее всего президент Беларуси примет приглашение украинского гаранта.
С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом руководителей двух государств, - говорит Кизим.
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По его словам, еще в апреле было заседание белорусско-украинской рабочей группы, где обсуждали вопросы межрегионального и трансграничного сотрудничества и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого крупного мероприятия.
Ранее сообщалось, что Зеленский взял под личный контроль дело о подрыве детей на гранате.
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