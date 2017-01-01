Зеленский пригласил Лукашенко приехать в Житомир

Осенью в Житомире пройдет II Форум регионов Украины и Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президенту Беларуси Александра Лукашенко на II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью пройдет в Житомире.

Об этом сообщает издание БЕЛТА.

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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим указал, что подготовка идет планово. Лидеры Беларуси уже в курсе предстоящего события и “были сделаны соответствующие шаги по формализации“.

Известно, что Зеленский уже направил официальное приглашение Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Посол отметил, что скорее всего президент Беларуси примет приглашение украинского гаранта.

С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом руководителей двух государств, - говорит Кизим.

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По его словам, еще в апреле было заседание белорусско-украинской рабочей группы, где обсуждали вопросы межрегионального и трансграничного сотрудничества и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого крупного мероприятия.

Ранее сообщалось, что Зеленский взял под личный контроль дело о подрыве детей на гранате.

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