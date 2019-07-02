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Обвиняемый в массовых "минированиях" вышел под залог 1,4 млн гривен

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Силовики задержали двух жителей Киева, подозреваемых в рассылке через интернет ложных сообщений о "минированиях" в Харькове.
В уголовном деле фигурируют в общей сложности 62 эпизода "минирований"
В уголовном деле фигурируют в общей сложности 62 эпизода "минирований"
Facebook / Киев Оперативный

Один из двух жителей Киева, взятых под стражу по подозрению в рассылке заведомо ложных сообщений о минировании в Харькове, вышел после внесения залога. Об этом сказал его адвокат Александр Шадрин, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 2 июля.

"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будет внесен", – рассказал Шадрин.

По его словам, в уголовном производстве фигурируют в общей сложности 62 эпизода, касающихся заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, поступивших в течение весны-лета этого года. Его подзащитному инкриминируются три из них (сообщения о минировании торговых центров, отелей и других объектов, поступившие 6, 7 и 8 мая).

Шадрин также сообщил, что скорее всего будет обжаловать меру пресечения, избранную следственным судьей. "Прокурор уже подал апелляцию. Думаю, мы тоже, скорее всего, будем подавать", – сказал адвокат.

Ранее стало известно, что силовики в ходе проведения спецоперации на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тысяч гривен", – сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается по статье о террористическом акте (ч.2 ст.258 УК Украины).

Напомним, на Харьковщине пьяному "минеру" ювелирного магазина грозит шесть лет тюрьмы. Он позвонил в полицию с мобильного телефона своей знакомой.

Также сообщалось, что в Черкассах задержали "минера" железнодорожного вокзала.

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Теги: Киев, Харьков, залог, адвокат, прокурор, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    02.07.2019, 20:23
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Мухоморище
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