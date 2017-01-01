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День в ООС: шесть обстрелов, пострадал боец ВСУ

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Враг применял минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, а также крупнокалиберные пулеметы.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 2 июля.

Так, враг применял минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, а также крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Новолуганское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 1 июля сепаратисты на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда погибли два бойца ВСУ и еще двое были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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