На территории Софии Киевской раскопали уникальный артефакт

Под тонким слоем почвы спряталось сооружение, которое, вероятно, 1000 лет назад было воротами – главным входом в Софии.

На территории Софии Киевской начали раскопки тысячелетней ворот. Сенсационная находка на территории Софии Киевской была найдена еще год назад во время ремонтных работ. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Неизвестное до сих пор здание пряталась под проводами, трубами с системой полива газона. Натолкнулись на нее, когда прокладывали новую электрику. Год ушел на оформление разрешительных документов и археологическую разведку.

Раскопки начали 2 недели назад и археологи уверены, что здание имело сакральное значение. Ученые выяснили: под тонким слоем почвы спряталось сооружение, которое, вероятно, 1000 лет назад было воротами – главным входом в Софии.

На месте раскопок уже обнаружили кусочки старинных фресок. Они являются главным доказательством того, что в воротах мог быть храм. Доказать или опровергнуть это утверждение, смогут дальнейшие раскопки, которые продлятся до конца сезона.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области раскопали "сенсационный" курган. Археологи открыли 16 захоронений различных культур в кургане эпохи бронзы на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Напомним, в Харьковской области в ходе военно-мемориальной экспедиции археологи обнаружили останки 48 жертв Барвенковского котла в 1942 году.

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