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Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир – посол

Комментариев: 16
Уже идет плановая подготовка к проведению II Форума регионов Украины и Беларуси, отметил Игорь Кизим.
Зеленский ждет Лукашенко на форуме в Житомире
Зеленский ждет Лукашенко на форуме в Житомире
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает БЕЛТА во вторник, 2 июля.

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", – сказал Игорь Кизим.

Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.

"Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом глав двух государств", – отметил посол.

Кизим напомнил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого большого мероприятия.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Также Лукашенко пообещал, что Минск "останется предсказуемым партнером" для Киева.

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Теги: Украина, Беларусь, президент, Лукашенко, Житомир, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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drozdikus    02.07.2019, 21:32
Оценка:  -2
drozdikus
я эту пиздоту с черновцев..... уничтожу (только время).... за что? просто так
Letohradek    02.07.2019, 21:40
Оценка:  0
Letohradek
Лошара, статья о квартальном баране, а он не из Черновсцов ))
drozdikus    02.07.2019, 21:43
Оценка:  -2
drozdikus
гавнобот) что хотел то сказал) на счет рожи своей с.цишь)?
Letohradek    02.07.2019, 21:46
Оценка:  0
Letohradek
Поговори еще лошара ))
drozdikus    02.07.2019, 21:48
Оценка:  -2
drozdikus
ЛОХ ТАК все таки засцал свою рожу показать?) тебе с.ука не впервой сдуваться))
Letohradek    02.07.2019, 21:56
Оценка:  0
Letohradek
Вонючка недалекая, с какого перепугу я должен показывать тебе свои фото снимки? )) Здесь не сайт знакомств! И подобные тебе, лошары, меня не располагают к знакомствам )) Ищи себе подобных - лохов
Letohradek    02.07.2019, 21:04
Оценка:  -1
Letohradek
Ну и рожа на фото ... )) Вылитая крыса ))))) Поражаюсь, как и за что, проголосовали за этого недомерка? )))
drozdikus    02.07.2019, 21:09
Оценка:  0
drozdikus
свою засвети чудо с черновцев
Letohradek    02.07.2019, 21:14
Оценка:  0
Letohradek
Не понял, к чему в этом случае Черновцы, а тем более мой фотоснимок? Я разве являюсь лицом представляющим Украину? Кстати мой рост 185, вес 80, и очень фотогиничный
drozdikus    02.07.2019, 21:16
Оценка:  -2
drozdikus
рожу свою стесняешься засветить овца? уверен что ты не фотогиенично
drozdikus    02.07.2019, 21:18
Оценка:  -2
drozdikus
ты есть из тех пи.даров которое разделяет страну ........ и вам мудакам тут не место
Letohradek    02.07.2019, 21:19
Оценка:  0
Letohradek
Разговор не обо мне, казлина вонючая Обсуждаем как выглядит квартальный баран, которого выбрали президентом, такие же недалекие Мне непонятно, по каким его качествам это произошло????!
drozdikus    02.07.2019, 21:21
Оценка:  -1
drozdikus
ипало завали.... ты ЛОХ ПРОВОКАТОР.... ИПАЛЬНИК СВОЕ СЦИШЬ ПОКАЗАТЬ?
Letohradek    02.07.2019, 21:25
Оценка:  -1
Letohradek
Лохом, можно смело называть, тупаря, который повелся на обещания охрыпшей крысы - снизить тарифы на коммуналку И отстань с просьбами показать фото, меня не привлекают сексуально, подобные тебе лохи, даже если они выше ростом, чем их избранный президент )))
drozdikus    02.07.2019, 21:26
Оценка:  -1
drozdikus
еще раз.... сцишь чудо показать свое ипало))?
drozdikus    02.07.2019, 21:22
Оценка:  -1
drozdikus
ТЫ ПТДАРША ИЗ ТЕХ как в2ф..... пиздят из за угла... а сказать в лицо сцат
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