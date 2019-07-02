Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"

Украинские блогеры подтвердили российское гражданство Михаила Соколова, который баллотируется в Верховную Раду под 99 номером списка “Слуги народа“.

Об этом сообщает Апостроф.

Первым о российском гражданстве Соколова сообщил одесский активист Сергей Стерненко. Он опубликовал копии документов, согласно которым Соколов получил паспорт гражданина РФ в 2001 года, а в 2016 году — загранпаспорт РФ.

Тем временем украинские блогеры провели свою “проверку“ и выяснили: в списке “Слуги народа“ баллотируется гражданин страны-агрессора. Так, наличие у Соколова паспорта РФ подтверждает официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ, сайт главного управления по вопросам миграции МВД России, а также сайт единого государственного реестра юридических лиц, пишет Сергей Иванов.

“26 июня Соколов в своем блоге на УП написал, что не имеет российского паспорта. Не знаю, за кого нас держит этот напыщенный москвич, но проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, поскольку существуют официальные российские ресурсы, которые подтверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 №873592 по состоянию на сегодня является действительным“, — пишет Иванов, ссылаясь на данные ФНС РФ.

Соответствующие скриншоты опубликовал и Владимир Цибулько. Он призвал руководство “Слуги народа“ выполнить обещанную процедуру постпраймериз: “Михаил Соколов остается в списке, и никто его пока не трогает. Где начинается ложь со стороны партии “Слуга народа“ и когда начнется реальное очищение списка?“

В свою очередь Сергей Руденко отмечает: помимо паспорта РФ, Соколов работал на российскую лоббистскую компанию Kesarev Consulting и, будучи интегрированным в “российскую действительность“, озвучивал соответствующие пропагандистские тезисы. Например, он заявлял о вреде “украинского патриотизма“ в контексте войны в Грузии в 2008 году. “Почему каждый, кто рожден в России и кто львиную часть жизни прожил в эрэфии, пытается нас научить патриотизму? Что они знают о нашей с вами Украине и почему в конце-концов они должны руководить моим государством?“ - пишет Руденко.

Кирилл Сазонов также опубликовал скриншоты публикаций в СМИ, в которых Соколов заявляет, что от российского паспорта отказался. Однако, официальные ФНС РФ опровергает его слова: “Давайте договоримся о важных деталях на выборах. Всего о двух. Первое – в Верховной Раде Украины не может быть граждан России. Потому что мы не провинция РФ, не федеральный округ РФ – мы вообще независимая страна. Хотя это их бесит – не наши проблемы. Второе – мы не ведем в Раду лжецов. Просто потому что и без того выше головы проблем, зачем еще вранье легализировать“.

Ранее в интервью СМИ глава “Слуги народа“ Дмитрий Разумков сообщил, что если эта информация подтвердится, Соколова из списка исключат.