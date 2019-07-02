Бойко отказался объяснить присутствие националиста Кивы и людей Порошенко в списке "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко отказался от проведения дебатов с лидером Оппозиционного блока Евгением Мураевым.

"Никаких дебатов не будет. Пусть они собираются и с собой дебатируют. Мне это вообще не интересно", - заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке "Оппозиционной платформы – За Жизнь" оказались радикальный националист Илья К ива и члены команды Петра Порошенко. Спустя неделю, не получив от Бойко согласия на дебаты, Мураев сам назначил время и место встречи.

"Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко ", - отметил Мураев, обращаясь к Бойко.

Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках "Оппозиционной платформы – За жизнь",предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал "патриотические силы" вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы. По словам Евгения Мураева, Бойко преврат ился в ширму. "Жаль, что при помощи средств массовой информации, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято", - заявил Мураев.