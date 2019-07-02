Бойко отказался объяснить присутствие националиста Кивы и людей Порошенко в списке "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко отказался от проведения дебатов с лидером Оппозиционного блока Евгением Мураевым.
"Никаких дебатов не будет. Пусть они собираются и с собой дебатируют. Мне это вообще не интересно", - заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина".
24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке "Оппозиционной платформы – За Жизнь" оказались радикальный националист Илья К
"Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко ", - отметил Мураев, обращаясь к Бойко.
Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках "Оппозиционной платформы – За жизнь",предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал "патриотические силы" вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы. По словам Евгения Мураева, Бойко преврат