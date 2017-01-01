На округе №100 в Раду идут те, кто еще вчера грабил избирателей, – СМИ

На избирательном округе №100, что на Кировоградщине, зарегистрировано четверо кандидатов, которые являются фигурантами преступных сделок и находятся под следствием.

Об этом сообщает Znaj.ua со ссылкой на Народную Правду.

“Наиболее известный широкой публике бывший народный депутат Станислав Березкин. Он является совладельцем ряда компаний холдинга “Креатив Групп“. А еще он – фигурант показательного уголовного дела №42016000000001254, при расследовании которого было установлено, что он и его сын Максим фигурируют по ряду резонансных уголовных производств, открытых по факту хищения средств государственного Сберегательного банка. Общая сумма убытков, которые были нанесены из-за кражи государственных средств, составляет 97 млн долларов“, – говорится в публикации.

Там также сообщаются подробности дела. В издании констатируют, что пока единственный шанс для Березкина избежать ответственности за хищение государственных средств – это выиграть выборы и снова получить статус народного депутата и неприкосновенность.

“Другой герой округа №100 – Юрий Крутько, основатель и руководитель ООО “Агрофирма Славутич“ и фигурант уголовного дела №12018120000000079 – причастен к хищению сельскохозяйственной продукции государственного предприятия “Красный земледелец“. Для этой сделки он привлек свою любовницу Елену Злобину, которая является директором этого общества“, – сообщили в “Народной правде“.

По материалам издания, кроме этого Крутько обложил данью местных предпринимателей, требуя от них уплату взносов за “защиту от рейдеров“, которого по факту нет.

“Третий интересный кандидат в округе №100 – Игорь Мурдо. Наиболее неожиданным выглядит то, что он является кандидатом в народные депутаты от президентской партии “Слуга народа“. Мурдо – фигурант уголовного дела №12016120020011511, при расследовании которого было установлено, что он, находясь на должности руководителя предприятия, осуществляющего ремонт асфальтового покрытия, завышал стоимость выполненных работ, присваивая деньги. А сейчас его фирма осуществляет государственный надзор за качеством работ по ремонту дорожного покрытия в области. Не этим ли объясняется ужасное состояние дорог в Кировоградской области? Возможно, именно за счет государственных средств, которые должны были идти на ремонт дорог, дорожная мафия, членом которой является Мурдо, смогла продвинуть его кандидатом в президентскую партию“, – говорится в материале.

По данным издания, следующий кандидат “с историей“ от округа №100 – Евгений Лучков. Он является владельцем ООО “Будинжиниринг“, ООО “Агрокомтрейд-альянс“, ООО “Сервис охороны“, ООО “Мираж“, ФХ “Миф“.

“Пользуясь связями с налоговиками (в частности, с заместителем начальника главного управления ДФС в Кировоградской области Александром Лычуком), Лучков совершил махинацию с налогами для своих предприятий, в результате чего было возбуждено уголовное дело №12017120020012118 из-за недополучения бюджетом средств. Как сообщало информагентство УНН, “за последние три года компания кировоградского мажоритарщика Евгения Лучкова – ООО “Агрокомтрейд-альянс“ – фигурировала в 58 уголовных судебных делах“, – пишет “Народная правда“.