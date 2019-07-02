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Зеленский пообещал защищать украинский язык

Комментариев: 3
В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский, отметил президент.
Владимир Зеленский и Андрей Богдан во время визита в Канаду
Владимир Зеленский и Андрей Богдан во время визита в Канаду
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский будет защищать украинский язык. Об этом он сказал в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 2 июля.

В частности, президент поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку Украины.

"Благодарю каждого из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерское и социальное дело, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса Украины.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне было опубликовано руководителя Офиса президента интервью Андрея Богдана, в котором тот предложил Донбассу разрешить русский язык как региональный.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук подчеркнул, что заявление Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личной позицией.

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Теги: Украина, Языковой вопрос, президент, Канада, языки, язык, украинский язык, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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PINKIPAU    02.07.2019, 22:56
Оценка:  +3
PINKIPAU
Хто ж Україну захистить від ціеї камарільї. Нехай Господь допоможе нашій державі.
Letohradek    02.07.2019, 22:54
Оценка:  -1
Letohradek
А даумбаское лошье голосовало за крысеныша, что бы он защитил руский езыг ))
drozdikus    02.07.2019, 23:20
Оценка:  -1
drozdikus
чмо!!! ты когда перейдешь на укр язык? до речі я вільно володію обома мовами ще і німецькою)
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