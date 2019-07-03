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Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику

Комментариев: 1
Президент Украины заявил, что премьер Канады Джастин Трюдо – один из тех, кто вдохновил его идти в политику.
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский признался, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вдохновил его пойти в политику. Об этом президент Украины заявил на встрече с канадским премьером в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 2 июля.
 
"Канада действительно другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - сказал Зеленский.
 
Президент добавил, что Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.


Зеленский в Канаде рассказал о курсе в ЕС и НАТО
 
Напомним, Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

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Теги: Канада, фото, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    03.07.2019, 00:00
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, Трюдо тоже был посредственным клоуном, до своего президентства?
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