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Зеленский пояснил, как достичь мира на Донбассе

Комментариев: 1
Украинский президент уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем.
Зеленский назвал шаги для достижения мира на Донбассе
Зеленский назвал шаги для достижения мира на Донбассе
president.gov.ua


Президент Владимир Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во вторник, 2 июля, в Торонто, передает пресс-служба главы государства.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал президент.

Зеленский отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики. "Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил правительство Канады за понимание этого и консолидацию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и санкционной политики.

Напомним, Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Президент Украины заявил, что премьер Канады – один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

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Теги: Владимир Зеленский, Перемирие на востоке Украины, Мир на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
РотшильдДьявол    03.07.2019, 01:31
Оценка:  0
РотшильдДьявол
Зелёный Президент, по сути, уже продал Украину.
Эти санкции никогда не работали.
Настоящие санкции это: запрет покупать нефть и газ у России , откключение Росии от кредитной системы SWIFT , запрет российмким политикам и бизнессмнам вьезжать в другие страны, заблокировать банковские счета путина
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