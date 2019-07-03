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Канада будет поставлять Украине бронетехнику

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Канада и Украина договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере.
Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия
Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия
uapress.info
 
Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник, 2 июля, в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства.
 
"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение", - сказал канадский премьер.
 
Трюдо отметил, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. 
 
"И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", - сказал он.
 
Премьер Канады подчеркнул, что для Украины важна поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается.
 
"Мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России", - подчеркнул Трюдо.

В свою очередь Зеленский заявил, что принято принципиальное решение о поставках Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине.
 
По его словам, стороны договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере.

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Теги: Украина, Канада, оружие, поставка оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    03.07.2019, 03:10
Оценка:  0
Nikolas_Adver
ну да, самые крутые вояки будут обучать и вооружать. а зимбабве не будет обучать и вооружать? или папуа-новая гвинея?
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