Экс-регионала Иванющенко сняли с розыска

Юрия Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.



Министерство внутренних дел сняло из розыска бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, передает Министерство внутренних дел сняло из розыска бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, передает Украинская правда 2 июля.

В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они выяснили о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

"20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", - рассказал спикер Нацполиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", - сообщил Тракало.

В полиции отметили, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.