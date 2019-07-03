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ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио

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Эфирное время политсилам будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.
Центральная избирательная комиссия
Центральная избирательная комиссия
Корреспондент

Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио, сообщает пресс-служба ЦИК.
 
Эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.
 
"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", - заявили в ЦИК.
 
Кроме этого, Центризбирком зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

Ранее сообщалось, что ЦИК резко увеличил количество заказанных бюллетеней. Это при том, что парламентские выборы проигнорировали 94% партий.

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Теги: ЦИК, предвыборная агитация, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    03.07.2019, 04:44
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Ira0965
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