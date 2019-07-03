Итоги 2 июля: Скандал с ПАСЕ и авария подлодки в РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина отозвала приглашение на выборы наблюдателям ПАСЕ; в России погибли 14 моряков-подводников. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Медики-волонтеры попали под обстрел на Донбассе

На дороге Марьинка–Красногоровка в Донецкой области обстреляли автомобиль, в результате чего ранения получили двое медиков-волонтеров. Пострадавшие (42 и 32 года) находятся в военном госпитале Покровска. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье теракт (ч.2 ст. 258 УК Украины).

Украина лишилась безвизового режима с двумя странами

С апреля по июль 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира на 44-е место (минус четыре позиции), потеряв безвизовый режим с двумя странами. Украина делит 44-е место с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время украинцы могут посещать без визы 126 стран.

За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Парубий отменил приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине. Причиной послужило то, что 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

Кристин Лагард оставила пост главы МВФ

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка. Обязанности главы МВФ будет исполнять первый заместитель Лагард Дэвид Липтон.

В России погибли 14 моряков-подводников

В Баренцевом море в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. В их числе - семеро капитанов первого ранга, двое Героев России.

Возгорание произошло не на самой субмарине, а на некой атомной глубоководной станции, которую в России называют “научно-исследовательским глубоководным аппаратом“. По данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Все члены команды сверхмалой атомной подводной лодки числились в военной части Санкт-Петербурга, данные о которой засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.