С Канадой достигнута договоренность об упрощении поездок для украинцев

Канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers.

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Соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.

“Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт“, - сказал президент.

Также глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

“Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой“, - подчеркнул Зеленский.

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Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей по IT и других отраслей.

“А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами“, - подчеркнул он.

Как сообщалось 3 июля, Канада будет поставлять Украине бронетехнику.