Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С Канадой достигнута договоренность об упрощении поездок для украинцев

Комментариев: 1
Канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers.
Владимир Зеленский в Торонто провел совместный брифинг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Владимир Зеленский в Торонто провел совместный брифинг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Читай также: Канада выделит Украине 45 млн долларов

Соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.

“Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт“, - сказал президент.

Также глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

“Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой“, - подчеркнул Зеленский.

Читай также: Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей по IT и других отраслей.

“А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами“, - подчеркнул он.

Как сообщалось 3 июля, Канада будет поставлять Украине бронетехнику.

Поделись:
Теги: Канада, Зеленский, студенты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Коляка    03.07.2019, 09:06
Оценка:  +1
Коляка
скоро таким образом в стране вообще никого не останется
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь