И солнце, и грозы: чего ждать от погоды 3 июля

Синоптики прогнозируют сегодня достаточно теплый летний день.

Синоптики Укргидрометцентра зафиксировали снижение температуры воздуха. Осадки сегодня наблюдаются только в южных областях.

Читай также: По нескольким областям пронесся ураган: Повалены деревья, оборваны провода

На западе Украины сегодня тепло и солнечно. Осадков не ожидается. Воздух прогреется в пределах +24…+27 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация идентичная. Единственное, температура воздуха здесь немного выше - +24…+30 градусов по Цельсию.

Южным регионам сегодня прогнозируют дожди и грозы. Помимо этого, на улице будет довольно жарко. Синоптики обещают от +27 до +31 градуса тепла.

Читай также: Масштабный лесной пожар бушует на севере Германии

На севере Украины осадков не ожидается. Будет солнечно и тепло. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине также солнечно и тепло. На улице от +24 до +30 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня тепло и солнечно. Столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов.

Напомним, в Украину вернулись грозы и шквалы. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.