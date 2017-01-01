И солнце, и грозы: чего ждать от погоды 3 июля
Синоптики Укргидрометцентра зафиксировали снижение температуры воздуха. Осадки сегодня наблюдаются только в южных областях.
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На западе Украины сегодня тепло и солнечно. Осадков не ожидается. Воздух прогреется в пределах +24…+27 градусов по Цельсию.
На востоке страны ситуация идентичная. Единственное, температура воздуха здесь немного выше - +24…+30 градусов по Цельсию.
Южным регионам сегодня прогнозируют дожди и грозы. Помимо этого, на улице будет довольно жарко. Синоптики обещают от +27 до +31 градуса тепла.
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На севере Украины осадков не ожидается. Будет солнечно и тепло. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине также солнечно и тепло. На улице от +24 до +30 градусов по Цельсию.
В Киеве сегодня тепло и солнечно. Столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов.
Напомним, в Украину вернулись грозы и шквалы. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.
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