ВСУ уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"

В результате точного попадания враг понес потери.

29 июня подразделение ВСУ уничтожили две станции разведки оккупационной армии РФ неподалеку от н.п. Майоровое в Донецкой области.

Соответствующее видео операции опубликовал в Facebook украинский офицер Дмитрий “Мюллер“.

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“По инсайдерской информации стало известно, что 29.06.2019 в районе н.п. Майоровое одним из подразделений ВСУ были уничтожены 2 станции разведки “ТОРН - МД“ российского производства. В результате точного попадания потери врага составили: минус 2 станции, два боевика проходят вечную службу в “200 бригаде“, еще трое - взяли отношение с “300 батальона“!“, - написал офицер.

Как сообщалось 25 июня, военный показал уничтожение укреплений сепаратистов.