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ВСУ уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"

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В результате точного попадания враг понес потери.
Видео выложил украинский офицер Дмитрий “Мюллер“
Видео выложил украинский офицер Дмитрий “Мюллер“
скриншот из видео

29 июня подразделение ВСУ уничтожили две станции разведки оккупационной армии РФ неподалеку от н.п. Майоровое в Донецкой области.

Соответствующее видео операции опубликовал в Facebook украинский офицер Дмитрий “Мюллер“. 

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“По инсайдерской информации стало известно, что 29.06.2019 в районе н.п. Майоровое одним из подразделений ВСУ были уничтожены 2 станции разведки “ТОРН - МД“ российского производства. В результате точного попадания потери врага составили: минус 2 станции, два боевика проходят вечную службу в “200 бригаде“, еще трое - взяли отношение с “300 батальона“!“, - написал офицер. 

Как сообщалось 25 июня, военный показал уничтожение укреплений сепаратистов.

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Теги: война, Донбасс, ВСУ
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