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В Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия

Комментариев: 2
Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.
Пока не известно какими методами предлагается очищать язык
Пока не известно какими методами предлагается очищать язык

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Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР 2 июля.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар. 

Как сообщалось 6 июня, во Львове сотрудница "Укрпошты" из "Новороссии" отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

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Теги: язык, нецензурная лексика, законопроект
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    03.07.2019, 10:53
Оценка:  0
Колишній-східняк
Угадайте, с какого языка эти сквернословия попали к нм.
Зорян_и_Шкиряк    03.07.2019, 10:44
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Да пошли они нaxyй со своим проектом! )))
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 09:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Глупость. Нужно просто наказывать за сквернословие. И бюджет пополнится, и язык очистится.
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