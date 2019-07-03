В Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия

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Пока не известно какими методами предлагается очищать язык

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Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР 2 июля.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар.

Как сообщалось 6 июня, во Львове сотрудница "Укрпошты" из "Новороссии" отказалась обслуживать клиента на украинском языке.