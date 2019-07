Волкер прокомментировал встречу с Зеленским

Специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер прокомментировал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

Волкер отметил, что это была прекрасная встречи и его удивила четкая позиция Зеленского касательно украинско-российской войны.

Волкер написал, что в ходе беседы Зеленский пообещал реформировать Украину и такой подход, безусловно, поддержат США.

К слову, на встрече с Волкером Зеленский заявил, что пока РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта между странами.

Great meeting with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa -- clear commitment to peace in Donbas, but Russia needs to do its part. He pledged his strong commitment to reforming Ukraine which we fully support. pic.twitter.com/9tanBHL1ZV