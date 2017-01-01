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Волкер прокомментировал встречу с Зеленским

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Курт Волкер отметил, что это была прекрасная встреча.
Волкер прокомментировал встречу с Зеленским
Волкер прокомментировал встречу с Зеленским
twitter.com/SpecRepUkraine

Специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер прокомментировал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

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Волкер отметил, что это была прекрасная встречи и его удивила четкая позиция Зеленского касательно украинско-российской войны.

Замечательная встреча с украинским президентом Зеленским - четкая приверженность миру на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад, - написал Волкер.

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Волкер написал, что в ходе беседы Зеленский пообещал реформировать Украину и такой подход, безусловно, поддержат США.

К слову, на встрече с Волкером Зеленский заявил, что пока РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта между странами.

Напомним, Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе. Украинский лидер отметил возможность достижения мира на Донбассе дипломатическим и политическим путем.

 

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Теги: Зеленский, встреча, Волкер, Канада
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