Сильные порывы ветра срывали кровлю с домов.

К счастью, никто из людей не пострадал

В Кривом Роге ураган повалил более 150 деревьев: Повреждены 76 авто

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В Кривом Роге ураган повалил более 150 деревьев: Повреждены 76 авто

В Кривом Роге ураган, пронесшийся вечером 2 июля, повалил более 150 деревьев, повредил крыши 37 зданий.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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“2 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской области произошло свержение деревьев и конструкций зданий. Для оказания помощи пострадавшему от ненастья населению привлекались сотрудники Службы спасения. Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершены 28 выездов, распилено и убрано 71 дерево“, - говорится в сообщении.

Также в результате ненастья в области отключено электроснабжение 27 тысячам абонентов.

В Криворожском, Софиевском районах и самом Кривом Роге вследствие падения деревьев на газопроводы в 44 случаях отключали газоснабжение более 2 тысячам абонентов.

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Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев, из них распилено и убрано уже 71 дерево. В частности, в Кривом Роге ураган повалил 152 дерева, в Днепре - 25. Кроме того, в Кривом Роге в результате ненастья повреждены 37 зданий, в том числе на Доме культуры ЮГОК частично повреждена крыша на площади 200 квадратных метров, также повреждены крыши 36 частных и многоэтажных жилых домов.

В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов.

Как сообщалось в понедельник, 1 июля, на территории Украины пронесся ураган, который нанес значительный урон природе и инфраструктуре нескольких областях.