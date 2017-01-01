На одном из курортов Азовского моря обвал грунта завалил пляжи

ЧП произошло возле села Игоревка.

К счастью, никто из людей не пострадал соцсети

На одном из популярных курортов Азовского моря в районе Тубала (с. Игоревка) произошел обвал грунта, где прямо под насыпями располагаются пляжи и только чудом до сих пор никто не пострадал.

Соответствующие фото и видео опубликовала Светлана Резникова в Facebook.

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"Посмотрите, что происходит. Огромные куски отваливаются, падают, а внизу, пляжная зона. Азовское море, Тубал, Приазовский район, Игоревка", - написала она в подписи к фото и видео.

На кадрах действительно видно, как огромные глыбы, отрываясь, падают вниз, к прибрежной зоне.

Как сообщалось 22 мая, под Ровно мальчика насмерть засыпало песком.