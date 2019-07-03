Премьер Нидерландов признался в тайном разговоре с Путиным

Лидеры обсуждали катастрофу МН17, но подробности голландец разглашать отказался.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время саммита G20 в японской Осаке состоялся его секретный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на RTL Nieuw пишет НВ.

По словам Рютте, они с Путиным обсуждали авиакатастрофе Боинга МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Он подчеркнул, что для Нидерландов, как и для многих других стран мира, это все еще “открытая рана“, поэтому он готов использовать любую возможность для того, чтобы обсуждать эту тему.

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“Мы говорили об этом, и при случае я буду снова обсуждать эту тему“, - сказал Рютте. В то же время он отказался сообщить какие-либо детали переговоров с Путиным.

“Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы“, - пояснил он. Также Рютте отказался рассказать, что ему говорил президент России.

“Я никогда не скажу, что он отвечал, из соображений конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно говорить от имени моего собеседника“, - заявил Рютте.

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19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест. Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Напомним, ранее ПАСЕ отказалась от дебатов по МН17.