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“Это история эмоциональная”: Климкин о конфликте с Зеленским

Комментариев: 2
Климкин детально рассказал о ноте РФ, которая стала причиной его конфликта с Зеленским.
Климкин прокомментировал конфликт с президентом
Климкин прокомментировал конфликт с президентом
facebook.com/pavloklimkin.ua

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нота-ответ, которая стала причиной его конфликта с Зеленским, не сообщала новой информации, а лишний раз подчеркивала неизменную позицию украинской стороны. Об этом он рассказал в интервью для Українських новин.

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Министр назвал эту историю “эмоциональной” и заявил, что готов был коммуницировать с президентом, но тот не проявил инициативы.

Это история не столько содержательная, как эмоциональная ... А почему так произошло, это вопрос не к нам. Мы хотели и ноту РФ, и соответствующую ноту затем отправить президенту. Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал, - отметил Климкин.

Министр заявил, что нотная дипломатическая переписка - это компетенция МИД. В скандальной ноте не была озвучена новая информация. Ведомство всего лишь озвучило неизменную позицию украинской стороны касательно моряков.

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Климкин рассказал, что временный поверенный Украины в РФ после нотной переписки уже общался с российскими властями касательно инструментов освобождения моряков. 

Напомним, Климкин рассказал, что было написано в ответе Украины на ноту РФ. Климкин подчеркнул, что МИД Украины важно показать международно-правовую позицию в ноте России перед саммитом “Большой двадцатки“ (G-20). 

 

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Теги: Зеленский, Климкин, нота, конфликт
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Комментариев (2)
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fimatut    03.07.2019, 12:09
Оценка:  +1
fimatut
Господи хорошо хоть рубашка поглажена Гаврила правельно завязан пострижен Покупай сачек иди ловить бабочек на хуторе........ Клин обычно кувалдометром загоняють
Мыкола    03.07.2019, 11:50
Оценка:  +1
Мыкола
Сей фрукт явно соответствует своему прозвищу чугункин! Где это видано, чтобы министр не подчинялся Президенту страны, который отвечает за внешнюю политику?
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