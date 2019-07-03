“Это история эмоциональная”: Климкин о конфликте с Зеленским

Климкин детально рассказал о ноте РФ, которая стала причиной его конфликта с Зеленским.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нота-ответ, которая стала причиной его конфликта с Зеленским, не сообщала новой информации, а лишний раз подчеркивала неизменную позицию украинской стороны. Об этом он рассказал в интервью для Українських новин.

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Министр назвал эту историю “эмоциональной” и заявил, что готов был коммуницировать с президентом, но тот не проявил инициативы.

Это история не столько содержательная, как эмоциональная ... А почему так произошло, это вопрос не к нам. Мы хотели и ноту РФ, и соответствующую ноту затем отправить президенту. Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал, - отметил Климкин.

Министр заявил, что нотная дипломатическая переписка - это компетенция МИД. В скандальной ноте не была озвучена новая информация. Ведомство всего лишь озвучило неизменную позицию украинской стороны касательно моряков.

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Климкин рассказал, что временный поверенный Украины в РФ после нотной переписки уже общался с российскими властями касательно инструментов освобождения моряков.

Напомним, Климкин рассказал, что было написано в ответе Украины на ноту РФ. Климкин подчеркнул, что МИД Украины важно показать международно-правовую позицию в ноте России перед саммитом “Большой двадцатки“ (G-20).