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Во Львове 19-летний парень устроил стрельбу в маршрутке

Комментариев: 1
Нарушитель общественного порядка вел себя неадекватно.
Медики определили, что хулиган симулировал судороги
Медики определили, что хулиган симулировал судороги
lv.npu.gov.ua

Во Львове 19-летний парень устроил стрельбу в салоне маршрутки, а потом сделал вид, что ему плохо.

Об этом сообщает отдел коммуникации патрульной полиции Львовской области.

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Вчера вечером, 2 июля, правоохранители получили сообщение о стрельбе в маршрутке. По приезду они задержали парня, который вел себя, по их мнению, неадекватно. Во время обыска у задержанного обнаружили пистолет, магазин и патроны.

У парня внезапно начались судороги, на место происшествия вызвали медиков. Задержанного госпитализировали в медучреждение на ул. Кульпарковской, но там оказалось, что парень симулирует.

Правоохранители отвезли задержанного в отделение полиции и вызвали туда его мать. Ему грозит ответственность по статье "Хулиганство".

Как сообщалось 1 июля, в Кропивницком ссора двух водителей закончились стрельбой.

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Теги: стрельба, Львов
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Комментариев (1)
atos    03.07.2019, 12:02
Оценка:  +2
atos
Типичное поведение галицая, накосячить, а когда наступает время отвечать, начинает включать дурака))))) нужно было ещё позиговать и СУГС поорать, для полноты картины)))))
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