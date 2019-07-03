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Зеленский призвал иностранцев помочь с восстановлением Донбасса

Комментариев: 12
На восстановление территории понадобится не менее 10 млрд евро, подчеркнул президент.
Зеленский призвал канадцев помочь Донбассу
Зеленский призвал канадцев помочь Донбассу
president.gov.ua/

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро, и призвал Канаду помочь. Об этом сообщают Українськi Новини.

Отмечается, что Зеленский выступил на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто. “Перед Украиной стоят еще два крупных вызова. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро“, - отметил он. 

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“Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе“, - сообщил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина будет возвращать не только свои территории, но и своих людей.

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“Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированной на гражданина“,  подчеркнул он.

“И здесь нам не обойтись без вашей поддержки“, - добавил президент, обращаясь к участникам конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада не будет выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами.

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Теги: Канада, Украина, Зеленский, Донбасс, восстановление
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Комментариев (13)
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ВосставшийИзБана    03.07.2019, 12:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Сегодня памятная дата. 3 июля 964 г РАЗГРОМ Хазарского каганата — Великая Победа князя Светослава. А этот хмырь побирается как последний бомж.
Olshankin    03.07.2019, 12:24
Оценка:  0
Olshankin
Бумаги тогда не было. Кто-то на шкуре нацарапал?
Olshankin    03.07.2019, 12:24
Оценка:  0
Olshankin
Библиотеку Ивана Грозного дьяки переработали, первоисточники при Романовых сожгли.
МаюРацию    03.07.2019, 12:27
Оценка:  0
МаюРацию
Так хазары были иудеи, от того и жАлоба
Olshankin    03.07.2019, 12:14
Оценка:  0
Olshankin
Единственный государственный язык дорого обходится. Было бы языки как в Швейцарии, несколько, - и никто бы не воевал, и деньги не пришлось бы искать.
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 12:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Сколько государственных языков во Франции, Германии, Испании, Турции .....?
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 12:12
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Зачем? Пусть страна агрессор за все заплатит. Только ж с протянутой рукой ему проще и привычней.
Ira0956    03.07.2019, 12:16
Оценка:  0
Ira0956
так страна-агрессор - это украина. идет гражданская война
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 12:17
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Глупости не пиши.
Olshankin    03.07.2019, 12:16
Оценка:  0
Olshankin
нет такого кирпича, чтобы заставить парашку платить, даже у США
ВосставшийИзБана    03.07.2019, 12:17
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Перестать покупать у них сырье.
T-REX2    03.07.2019, 12:09
Оценка:  +1
T-REX2
Сначала войну остановите,а так-деньги в карманы
atos    03.07.2019, 11:58
Оценка:  +3
atos
Заграница на поможет))))
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