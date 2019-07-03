Зеленский призвал иностранцев помочь с восстановлением Донбасса

На восстановление территории понадобится не менее 10 млрд евро, подчеркнул президент.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро, и призвал Канаду помочь. Об этом сообщают Українськi Новини.

Отмечается, что Зеленский выступил на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто. “Перед Украиной стоят еще два крупных вызова. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро“, - отметил он.

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“Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе“, - сообщил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина будет возвращать не только свои территории, но и своих людей.

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“Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированной на гражданина“, подчеркнул он.

“И здесь нам не обойтись без вашей поддержки“, - добавил президент, обращаясь к участникам конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада не будет выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами.